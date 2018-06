A Segunda Turma do Supremo marcou para o dia 19 de junho, o julgamento da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), do ex-ministro Paulo Bernardo e do empresário Ernesto Kugler Rodrigues, ligado ao casal. Na semana passada, o ministro Celso de Mello, revisor da Lava-Jato no STF, liberou o caso para julgamento. Nessa terça, o ministro Ricardo Lewandowski, marcou a sessão de julgamento.