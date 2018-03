A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu trancar oinquérito que investiga o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), por suposta prática de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Na prática, a apuração, que tramita no Superior Tribunal de Justiça, fica paralisada e só pode ser retomada se houver fatos novos.

