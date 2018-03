STF pode inventar saída bizarra para livrar Lula

Apesar de condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro e com habeas corpus negado por nove juízes, incluindo cinco ministros no Superior Tribunal de Justiça, o ex-presidente Lula torce por alguma solução bizarra do Supremo Tribunal Federal (STF) que o livre de começar a cumprir a pena. Afinal, o STF é o mesmo que fatiou o impeachment para livrar Dilma da inelegibilidade.

Precedente

A concessão da pizza provisória para Lula, concedendo-lhe salvo conduto até o dia 4, é outro exemplo de “solução bizarra” do STF.

Mais manobra

Um Recurso Especial (REsp) de Lula ao Superior Tribunal de Justiça pode garantir ao petista ‘efeito suspensivo’ da sentença de 1ª instância.

Muita água

Caso o STJ conceda liminar a Lula para que ele concorra à eleição, esse recurso também poderia subir ao Supremo.

Mais recurso

Outro recurso que Lula tem é o Recurso Extraordinário (REx) ao Supremo Tribunal Federal para dirimir dúvida processual, por exemplo.

Brasil não se mete na briga Rússia x Reino Unido

Reino Unido e Rússia não fizeram gestões para o Brasil expulsar diplomatas russos ou britânicos, no caso do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, muito embora tenham mantido consultas técnicas com o Itamaraty. O Brasil não vai se mexer, a menos que se demonstre no âmbito da Opaq (Organização para Proibição de Armas Químicas), que houve um ataque químico russo em território britânico.

Mau exemplo americano

Diplomatas brasileiros lembram que em 2003 os americanos atacaram o Iraque mesmo sem autorização da ONU. E sem represálias.

Maria-vai-com-as-outras, não

Reino Unidos e Rússia se acusam sem provas, dizem no Itamaraty, “e o Brasil não agirá como “Maria vai com as outras”.

Sem expulsões, por agora

“Posso cravar que o Brasil não expulsará diplomatas?”, perguntou o colunista. “Cravar é muito forte”, respondeu um importante diplomata.

BB fecha agências

O Banco do Brasil lucrou quase R$ 12 bilhões em 2017, mas vai forçar os moradores de Santana do Matos (RN) andarem 60 km até Angicos, para ir ao banco. A população que se vire. O superintendente do BB no Estado disse que é ordem do presidente do banco. E é só o começo.

Mandou bem

É boa a série “O Mecanismo” sobre a Lava-Jato, apesar de imprecisões factuais, repetição de erros tipo juiz “pedir prisão” (ele manda prender) e a ignorância sobre uso do pronome de tratamento “vossa excelência”.

Escândalo financeiro

Clientes da Astra Investimentos de SP temem calote e esperam em vão pelo resgate na aplicação “CDB Bradesco”. O banco nega negócios com a Astra. O advogado dos clientes, José Pinto de Luna, delegado inativo, vê crime financeiro. A Astra ameaça processar a todos.

Dyogo é o cara

O ministro Dyogo de Oliveira (Planejamento) substituirá o ministro Henrique Meirelles tão logo este deixe o cargo para disputar a eleição presidencial. Até já fala como futuro ministro da Fazenda.

Não é recurso, é magia

A defesa Lula tem razão. Já que o nome da construtora OAS estava escrito errado na decisão que decretou o petista corrupto, ele deve ser eximido de qualquer culpa por receber um apartamento como propina.

Que País é este?…

A detecção de mentiras virou negócio no Brasil. Segundo Mario Junior, da S2 Consultoria, cresce a demanda “por capacitação técnica para realizar a entrevista forense e para aprender a detectar mentiras”.

Chances inesgotáveis

Condenado em 2017 em ação de 2015, o governador do Tocantins, Marcelo Miranda (MDB), foi afastado do cargo por condenação por mutreta na eleição… de 2014. E ainda cabe recurso ao Supremo.

Racismo gringo

Levantamento da BigData Corp com 25 portais de notícias brasileiros identificou 3.310 matérias sobre racismo em 12 meses. O presidente dos EUA, Donald Trump, citado em 70,8% dos textos, foi a surpresa.

Melhor supremo

O procurador do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, Nicola Manna Piraino, resumiu tudo “Eu prefiro o supremo de frango…”

PODER SEM PUDOR

Lição de autoridade

Depois de demitir o general linha-dura Sílvio Frota do Ministério do Exército, em 1977, Ernesto Geisel o substituiu pelo general Belfort Bethlem. Na posse, fizeram fila para cumprimentar o novo ministro. Obsequiosos, os presidentes da Câmara e do Senado, Marco Maciel e Petrônio Portella, já se preparavam para engrossar o cordão.

– Fiquem onde estão! – ordenou o general Geisel, e tom de reprimenda.

Em seguida chamou o novo ministro e determinou:

– Agora cumprimente os presidentes do Poder Legislativo!

O general Bethlem obedeceu, tinha juízo. Maciel e Portella também.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

