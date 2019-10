AO VIVO: STF retorna julgamento de habeas corpus que pode anular condenações da Lava Jato

A sessão que discutia o julgamento de habeas corpus de condenados da Lava Jato será retomada nesta quarta-feira (2) no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Na semana passada, os ministros votaram, em sua maioria, a favor de que o delatado tenha o direito de apresentar alegações finais em seus respectivos processos. A decisão poderá anular diversas condenações da Operação Lava Jato, inclusive de Luiz Inácio Lula da Silva.

O entendimento da maioria dos ministros foi amparado no princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos na Constituição, apesar de os prazos sucessivos para delatores e delatados apresentarem alegações finais não estar previsto no Código de Processo Penal.

A discussão em plenário é relativa ao processo de habeas corpus do ex-gerente da Petrobras Márcio de Almeida Ferreira, condenado a 10 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele pediu, ainda em dezembro, a anulação da sentença para apresentar novas alegações finais no processo que ocorreu na Justiça Federal em Curitiba. A decisão final deve servir como precedente para outros casos similares.

A expectativa de parte dos ministros do Supremo, contudo, é de que o plenário limite a repercussão da decisão. Nesta terça-feira (1º), o ministro Gilmar Mendes disse esperar que a decisão do STF surta efeito somente para aqueles réus delatados que ainda antes da sentença, na primeira instância da Justiça, entrarem com recurso pedindo para apresentar as alegações finais por último.

