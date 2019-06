O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta quarta-feira o julgamento sobre a exigência ou não de aval do Congresso e de realização de licitação pública nas operações de alienação do controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas. A sessão foi suspensa após empate em dois a dois no placar.

