Stihl anuncia investimento de 300 milhões de reais em fábrica no RS

O grupo Stihl investirá R$ 300 milhões durante os próximos três anos – entre 2018 e 2020 – na fábrica localizada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O valor foi confirmado ao governador José Ivo Sartori pelo presidente da Stihl no Brasil, Cláudio Guenther, em encontro nesta quinta-feira (7), na sede da empresa na Alemanha. O valor é destinado para as áreas de inovação, pesquisa e desenvolvimento, expansão das linhas de produção, automação industrial, tecnologia e novos prédios.

Sartori foi recepcionado pela membro do Conselho Consultivo da Stihl, Selina Stihl, neta do fundador do grupo, Andreas Stihl. “É uma grande notícia para os gaúchos, especialmente para a região do Vale do Sinos. Sempre é preciso plantar a semente da mudança e nós estamos, com mais esse investimento confirmado pela Stihl, construindo um novo futuro para o Rio Grande do Sul. Esse grupo, que tem como base a família, estabeleceu raízes em um local que é berço da colonização alemã no estado. Trata-se de uma grande parceria”, celebrou Sartori.

O presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther, destacou que esse é um sinal de confiança do grupo em sua planta brasileira. “Um investimento dessa magnitude, em meio ao atual contexto da economia brasileira, ressalta a solidez da Stihl no mercado, desenvolvendo a qualidade e a inovação de seus produtos. A empresa tem uma estratégia de investimentos de longo prazo. As crises vêm e vão e precisamos estar preparados para a retomada do crescimento do mercado brasileiro, que, certamente, virá”, salientou.

Selina Stihl, que atuou como vice-presidente das áreas administrativa e financeira do grupo no Brasil por cinco anos, enfatizou os laços estreitos com a fábrica no Rio Grande do Sul. “Em 1973, quando a noção de globalização ainda não era tão difundida, o grupo Stihl fundou a planta de produção em São Leopoldo. E no Brasil, podemos observar o desenvolvimento dos negócios do grupo, no geral, muito encorajador nas últimas décadas”, relatou.

Trinta por cento dos investimentos anunciados serão destinados à construção de um novo prédio de desenvolvimento, com instalações modernas, conforme padrão da matriz na Alemanha. Também será construído um segundo prédio para linha de produção de motores, com conceito de indústria limpa.

A Stihl está impulsionando a digitalização, a otimização e a automatização dos processos, no conceito de indústria 4.0. “De nossa parte, estamos colocando a Sala do Investidor à disposição para concretizar a aplicação dos valores anunciados dentro do prazo previsto”, salientou o secretário-adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana.

Esse foi o primeiro resultado concreto da missão de dois dias do governador na Alemanha. Na sexta-feira (8), o governador reúne-se com executivos da Fraport, responsável pelas obras de ampliação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por meio de concessão de 25 anos.

Além de Fontana, o secretário de Comunicação, Cleber Benvegnú, também acompanha o governador na missão.

Sobre a Stihl

A empresa alemã começou as atividades de serviços de engenharia no Brasil em 2012 quando implementou o primeiro CCC (Centro de Competência de Cilindros), para exclusivo desenvolvimento do componente para fornecimento mundial. “Adicionalmente às pesquisas realizadas com universidades nacionais, foi necessário pensar em um espaço mais amplo a fim de comportar e cumprir todos os objetivos que a empresa tem pela frente”, informou o presidente.

A Stihl lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com um mix completo de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos destinados ao mercado florestal, agropecuário, construção civil, jardinagem profissional, limpeza e conservação e doméstico, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 3 mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No país, a Stihl está localizada em São Leopoldo, onde trabalham aproximadamente 2,2 mil colaboradores.

A matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida pela sua liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, a Stihl está presente em mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados por mais de 40 mil pontos de vendas no mundo. Para atender ao mercado global, a organização conta com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Áustria, Suíça, China e Filipinas. Desde 2008, a Stihl Brasil é certificada com a ISO 14001 e a OSHAS 18001, ambas recertificadas em 2017. O Grupo Stihl é certificado com a ISO 9001. (Gov/RS)

Compartilhe

Deixe seu comentário: