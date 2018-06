STIHL anuncia um total de 500 milhões em pacote de investimentos para fábrica no RS

O pacote de investimentos de R$ 300 milhões da STIHL, anunciado no fim do ano passado, recebeu um incremento de mais R$ 200 milhões, totalizando um montante de R$ 500 milhões aplicados na fábrica da empresa em São Leopoldo (RS). O montante é destinado para as áreas já previstas: inovação, pesquisa e desenvolvimento, expansão das linhas de produção, automação industrial, tecnologia e novos prédios. O período previsto para execução do planejamento vai até 2022.

No dia 5 de novembro, a STIHL irá inaugurar o prédio de Pesquisa e Desenvolvimento – primeira obra do pacote de investimento, orçado em R$ 38,5 milhões. Na mesma data, haverá o tradicional momento alemão da “pazada”, marcando o início das obras do novo prédio de produção. Esta nova construção proporcionará um aumento de 15% na capacidade de produção da empresa, alinhada a princípios e conceitos da Indústria 4.0 com foco na produção limpa em prol da sustentabilidade.

