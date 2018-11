STIHL celebra 45 anos de atuação no Brasil com inauguração de prédio de Pesquisa e Desenvolvimento

A STIHL, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, completa 45 anos de atuação em território brasileiro neste ano e, em novembro, as principais lideranças da multinacional estarão no Brasil para a comemoração. Na fábrica em São Leopoldo (RS), nesta segunda-feira (05), a comitiva do Grupo STIHL, autoridades e entidades locais acompanharão a inauguração do novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, empreendimento que faz parte do pacote de investimento anunciado pela STIHL no valor de R$ 500 milhões, a serem investidos na planta brasileira até 2023.

O montante de meio bilhão de reais é destinado para áreas como inovação, pesquisa e desenvolvimento, expansão das linhas de produção, automação industrial, tecnologia e novos prédios. “Na segunda-feira (5), inauguramos o novo prédio de Pesquisa e Desenvolvimento, no valor de R$ 38,5 milhões. Esta expansão foi conquistada pela subsidiária brasileira mediante a confiança da matriz na nossa capacidade de testar e desenvolver produtos para todo o Grupo STIHL”, afirma Guenther.

Neste ano, o desempenho da organização foi reconhecido com dois importantes prêmios. A STIHL foi agraciada no Prêmio Exportação RS 2018 na categoria Diversificação de Mercados, destinada às companhias que se destacaram pelo número de países para os quais exportam seus produtos, além do prêmio Personalidade Competitividade entregue a Guenther neste ano. Da mesma forma, as estratégias comerciais da empresa para o mercado de jardinagem doméstica também foram reconhecidas no Top de Marketing ADVB 2018, onde o case “Jardim das Ideias STIHL” foi premiado nas categorias Indústria e Estratégias Digitais, além de receber o destaque Ouro – prêmio máximo entregue ao case com maior pontuação.

“É preciso exaltar e agradecer as quatro décadas e meia de trabalho, da confiança das pessoas, entidades, governos e da comunidade que propiciaram o crescimento contínuo da empresa mesmo com todas as oscilações do mercado financeiro e político. Em 2018, alcançaremos uma receita total de 1,5 bilhão de reais, sendo metade desse valor proveniente das exportações para mais de 70 países, o que chancela o desempenho positivo da produção fabril da nossa sede, bem como o aumento constante no volume de vendas nos mercados nacional e internacional”, conclui o presidente da STIHL Brasil, Cláudio Guenther.

Deixe seu comentário: