STIHL inaugura na próxima segunda-feira (05) novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. O investimento é de R$ 500 milhões

A STIHL inaugura na próxima segunda-feira (05) o novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, primeiro empreendimento do investimento de R$ 500 milhões anunciados pela empresa. O encontro contará com a presença do presidente do Conselho Consultivo do Grupo STIHL, Dr. Nikolas Stihl; do presidente da STIHL Brasil, Cláudio Guenther; do governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori; além de uma comitiva com as principais lideranças mundiais da STIHL, em razão da comemoração dos 45 anos da empresa.

Na programação estão previstas, às 15h, entrevistas com o presidente da STIHL, Cláudio Guenther, sobre a inauguração e os próximos empreendimentos do pacote de investimento que serão anunciados no momento, além de visitação ao novo prédio para imagens. Às 16h40, será realizado o ato simbólico do corte da tora para inauguração do novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento.

