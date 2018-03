Em uma decisão unânime, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) acolheu a denúncia contra o conselheiro do TCE-AP (Tribunal de Contas do Estado do Amapá) José Júlio de Miranda Coelho, denunciado por lavagem de dinheiro e desvios de R$ 100 milhões do órgão entre 2003 e 2010. Também foi determinado o seu afastamento do cargo até o encerramento da ação penal.

