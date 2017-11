STJ rejeita afastar governador do Rio Grande do Norte

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Raul Araújo indeferiu uma petição do Ministério Público que pedia a imposição de medidas cautelares contra o governador Robinson Faria, do Rio Grande do Norte, incluindo o afastamento temporário. Para Araújo, o STF já decidiu que o recebimento de denúncia contra governador não implica o afastamento automático da função.

Deixe seu comentário: