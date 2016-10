STJD suspende vitória do Flamengo até julgamento

Após pedido do Fluminense feito nessa segunda-feira, o presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) aceitou abrir um processo e, assim, determinou que a CBF suspenda o resultado da partida entre Fluminense e Flamengo da última quinta-feira (2 a 1 para o Flamengo) até a conclusão do processo. A partir de agora, o Flamengo será intimado e terá dois dias para se manifestar. Depois disso será vez de a Procuradoria do STJD se posicionar sobre o caso. Não foi confirmada a data do julgamento final, mas ele deverá ocorrer até o dia 15 de novembro.

