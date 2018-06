Stones fazem show em Berlim

A banda britânica The Rolling Stones se apresentou na noite dessa sexta-feira em Berlim, em mais um capítulo da turnê mundial “No Filter”. A presença do cantor Mick Jagger no país na véspera do segundo jogo da Alemanha no Mundial (contra a Suécia) rendeu comentários em redes sociais, lembrando a fama de “pé-frio” do artista.

Deixe seu comentário: