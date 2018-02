Subcomandante de UPP é morto em drive-thru no Rio

O subcomandante da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Vila Kennedy foi morto na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá, no Rio, na madrugada desta quarta-feira. O corpo do segundo tenente Guilherme Lopes da Cruz, de 26 anos, foi encontrado ao lado de um Honda HR-V com diversas perfurações. A vítima teria sido abordada por criminosos quando fazia a retirada do lanche em um drive-thru.

