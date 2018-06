Subestação amplia capacidade energética

O acréscimo de 40% na capacidade energética, a partir da entrada em operação da Subestação Passo Fundo 3, vai beneficiar cerca de 197 mil consumidores de localidades próximas, além de aumentar a produção industrial no Norte do Estado. A subestação representa incremento de 84 megawatts de potência, com segurança e confiabilidade também na transmissão.

