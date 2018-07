Ao final do primeiro semestre de 2016, o governo do Rio Grande do Sul devia 45 bilhões de reais à União e pagava prestações mensais de 300 milhões de reais para abatê-la. Hoje, a dívida atinge 54 bilhões de reais, obrigando a Secretaria da Fazenda a repassar 400 milhões de reais a cada 30 dias. Por sorte, há 11 meses, o Estado se beneficia de suspensão temporária da transferência determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Não animou

O site Doação Legal, criado pela empresa Vakinha.com.br, contava ontem com 1.143 mil políticos registrados na plataforma e 5.302 mil doações. A arrecadação totalizava 975 mil reais. Está infinitamente longe do valor do Fundo Eleitoral, que vai liberar 1,7 bilhão de reais em dinheiro público para as campanhas.

Debate vai esquentar

A bancada governista vai propor, na reunião da mesa diretora da Câmara de Porto Alegre, quarta-feira, a inversão na ordem de votação de projetos polêmicos. Quer dar prioridade aos que diminuem despesas com o funcionalismo municipal. Ficaria para depois a revisão da planta de valores dos imóveis e o consequente aumento do IPTU.

Insistir é preciso

A Comissão Especial para Cobrança da Lei Kandir, formada na Assembleia Legislativa e presidida pelo deputado Frederico Antunes, acredita na insistência. Por isso, vai aproveitar o 38º Congresso de Municípios, que se realizará quarta e quinta feira, em Porto Alegre, para somar forças. O pedido será no sentido de que pressionem senadores e deputados federais a dar andamento ao projeto que libera o ressarcimento da isenção do ICMS sobre produtos exportados.

Motor parado

Na Câmara dos Deputados, amanhã, haverá audiência pública sobre as concessões de ferrovias, obras inacabadas e ramais desativados, com a presença de medalhões da República. É claro que, mais uma vez, dará em nada.

Conversa de sempre

A Comissão Mista do Senado e da Câmara dos Deputados votará, na quarta-feira, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, que recebeu 1.910 mil emendas. Com rombo previsto de 150 bilhões de reais na contas da União, ficará difícil atender a maioria dos pedidos. Porém, é a chance de os parlamentares fazerem uma média com os eleitores. Mesmo diante das rejeições, poderão dizer em visitas às suas bases: “Viram? Tentei, mas não deu, porque algumas forças conspiraram…”

Novos tempos

A contribuição sindical foi instituída em 1937 e se manteve até a recente reforma trabalhista, como a principal forma de arrecadação e sustentação de estruturas representativas no País. Com o pagamento se tornando não obrigatório, vão sobreviver as entidades que mostrarem serviço. As de fachada apagarão a luz.

Facilidade e equívoco

O vestibular sempre foi o instrumento para premiar o esforço de aprender e aferir conhecimentos. De uns tempos para cá, as autoridades educacionais resolveram diminuir a competição para dar mais oportunidades. O objetivo foi a democratização. Isso, porém, tem um custo: a diminuição do desempenho de muitas faculdades.

Os exames da Ordem dos Advogados do Brasil, com alto índice de reprovação, tornaram-se um exemplo. Se, para o exercício de outras profissões, também houvesse provas, os resultados seriam assustadores.

Enquanto os níveis fundamental e médio não melhorarem, a qualidade do ensino continuará patinando.

Alô, alô

O ingresso em cursos superiores está tão facilitado que o episódio consta do folclore: um cidadão telefona e, do outro lado da linha, uma funcionária se identifica como secretária de uma faculdade. Ao constatar o engano e pedir desculpas, ouve a resposta: “Agora, não adianta. Já está inscrito no curso.”

Quarta geração

André Kubitschek Pereira, bisneto do presidente Juscelino Kubitschek, concorrerá a deputado do Distrito Federal pelo PP.

Há 75 anos

A 2 de julho de 1943, foi concluído o levantamento para a construção de um canal ligando Porto Alegre a Torres, através das lagoas. Durante quatro anos, técnicos da Seção de Serviços Hidrográficos, da Secretaria de Obras do Estado, detalharam os passos do projeto, que nunca saiu do papel.

Diferença

O cientista político Bolivar Lamounier define com precisão: “Democracia se faz com o povo que se tem e não com um povo imaginário.”

