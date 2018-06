Subiu para 26 o número de cidades gaúchas prejudicadas por temporal, de acordo com a Defesa Civil

Subiu para 26 o número de municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelo forte temporal que causou destruição e mortes no Estado desde o último domingo (10). Apesar da trégua das chuvas, o número de residências afetadas também aumentou, passando de 2.630 para 2.780. Os dados foram atualizados nesta quarta-feira (13) pela Defesa Civil estadual que continua atendendo e contabilizando os prejuízos.

O subchefe do órgão, coronel Jarbas Ávila, explicou que os ventos e as chuvas de granizo, comuns nos invernos gaúchos, superaram em intensidade as previsões meteorológicas e, pela primeira vez, causaram duas mortes, registradas nos municípios de Sarandi e Ciríaco. “Lançamos alertas e avisamos as pessoas. Não podemos dizer que não seguiram o recomendado. Nesses casos, a orientação básica é para que todos fiquem em casa ou em locais protegidos e as mortes foram por desabamento. A velocidade do vento foi superior às previsões”, disse, destacando que as casas destruídas, total ou parcialmente, eram de alvenaria.

Santa Bárbara e Giruá registraram a maior quantidade de casas afetadas, 600 em cada município. Santa Bárbara também concentra o maior número de desabrigados (9) e desalojados (11) do Estado. No total, 29 famílias foram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente suas casas.

Queda severa de temperatura

Com o fim das chuvas e a ausência de previsões de novos temporais, pelo menos, até a próxima semana, a Defesa Civil se prepara para outra situação de alerta: a queda abrupta da temperatura. Enquanto na última segunda-feira (11) os termômetros marcavam 28ºC, nesta quarta a marca atingiu os 5ºC. “É uma queda muito severa de temperatura e estamos priorizando, neste momento, as doações de agasalhos para repassar para as famílias que perderam tudo ou quase tudo. São poucos os desalojados e os desabrigados, mas quem está nessa situação têm a necessidade dessa ajuda”, explicou o coronel.

Qualquer cidadão que queira contribuir pode procurar um centro da Defesa Civil no Estado. Em Porto Alegre, as doações também estão sendo recebidas em mercados e quartéis da Polícia Militar e dos bombeiros. No interior do Estado, as pessoas podem receber orientações pela central 199 (Defesa Civil), que funciona 24 horas.

Tabela de danos:

Município Regional Dano 01 Água Santa Passo Fundo Atingidos: 50 residências 02 Araricá Metropolitana Atingidos: 75 residências / 1 escola/ 1 ginásio / 1 família desalojada 03 Bento Gonçalves Caxias do Sul Atingidos: 80 residências/1 família desabrigada/ 2 escolas / queda de árvores / falta de energia elétrica/ 04 Canela Caxias do Sul Atingidos: 12 residências 05 Caraá Metropolitana Atingidos: 1 ginásio 06 Caxias do Sul Caxias do Sul Queda de árvores 07 Ciríaco Passo Fundo 1 óbito Atingidos: 80 residências 08 Coxilha Passo Fundo Atingidos: 20 residências 09 Dois irmãos Metropolitana Atingidos: estrutura da feira municipal 10 Dois Irmãos das Missões Frederico Westphalen Atingidos: 80 residências / 05 famílias desalojadas/ queda de energia elétrica 11 Faxinalzinho Passo Fundo 02 feridos/ 10 aviários 12 Giruá Santo Ângelo Atingidos: 600 residências 13 Guaporé Lajeado Atingidos: 6 residências 14 Ibarama Santa Maria Atingidos: 12 residências 15 Igrejinha Metropolitana Atingidos: 09 residências / 1 escola 16 Itati Metropolitana Atingidos: 02 residências 17 Marau Passo Fundo Atingidos: 10 residências 18 Porto Xavier Santo Angelo Atingidos: em torno de 500 residências / 10 famílias desalojadas 19 Redentora Frederico Westphalen Atingidos: 70 residências / 02 famílias desalojadas 20 Salvador do Sul Caxias do Sul Atingidos: 100 residências / 01 família desabrigada / danos na prefeitura/ creche/ escola / ginásio 21 Sapiranga Metropolitana Atingidos: 6 residências 22 Santa Bárbara Frederico Westphalen Atingidos: 600 residências/ 11 famílias desalojadas/ 9 desabrigadas 23 Santa Rosa Santo Ângelo Atingidos: 48 Residências 24 São Francisco de Paula Caxias do Sul Atingidos: 20 residências 25 Sarandi Frederico Westphalen 1 óbito/ 05 feridos/ 100 postes caídos 26 Tupanciretã Santa Maria Atingidos: 400 residências

