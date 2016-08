Submetralhadora é encontrada na mochila de estudante de 13 anos em escola em Novo Hamburgo

Uma submetralhadora foi apreendida, na terça-feira (30), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Engelmann, no bairro Liberdade, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A arma, de fabricação caseira, estava na mochila de uma aluna de 13 anos.

A apreensão foi feita pela Guarda Municipal, que, após receber uma denúncia, fez uma revista na sala de aula da estudante, que está na 5ª série, no momento em que os alunos estavam no pátio. Levada para a delegacia junto com a mãe, a adolescente disse que a arma foi colocada na sua mochila pela irmã, que é usuária de drogas. A aluna e a mãe foram liberadas. O caso segue sendo investigado.

