Substância da uva reduz o estresse e pode combater a ansiedade e a depressão

Uma pesquisa da Universidade de Buffalo (EUA) descobriu que o resveratrol, substância com poder antioxidante presente em uvas vermelhas, é capaz de bloquear a produção de enzimas que interferem no controle do estresse no cérebro e estão associadas a problemas como depressão e ansiedade.

Segundo os cientistas, os resultados do estudo feito in vitro e confirmados em animais podem levar à descoberta de uma alternativa eficaz para o tratamento de pacientes que sofrem desses transtornos, que muitas vezes não conseguem obter melhoras com os medicamentos utilizados atualmente.

Como foi feito o estudo

Outras pesquisas já haviam demonstrado que substâncias da uva atuam como antidepressivos, mas agora os cientistas decidiram compreender sua relação com a fosfodiesterase 4 (PDE4), enzima influenciada pelo cortisol (hormônio do estresse), que em excesso no organismo já foi associada à depressão e ansiedade.

Em uma análise in vitro os cientistas descobriram que o resveratrol é capaz de inibir a produção de PDE4 e , consequentemente, exercer um efeito neuroprotetor contra os efeitos do estresse excessivo. Os resultados foram posteriormente confirmados in vivo (animais).

Outros benefícios do resveratrol

Além desse efeito protetor contra o estresse excessivo, a substância presente na uva comprovadamente já foi associada a: prevenção de doenças cardiovasculares como infarto e AVC, devido ao seu efeito anti-inflamatório; redução no risco de câncer, por agir como antioxidante e inibir o envelhecimento e mau funcionamento celular; combate à obesidade, por diminuir o risco de alterações metabólicas como a resistência à insulina.

Provavelmente, você já ouviu que o vinho tinto é uma ótima fonte de resveratrol. Verdade, afinal, a bebida é feita de uvas vermelhas. No entanto, antes de consumir algumas taças com o intuito de se proteger das diversas doenças citadas, lembre-se que vinho tem álcool, substância associada a inúmeros problemas de saúde, incluindo depressão, transtornos de ansiedade, câncer e obesidade. Então, beba moderadamente e prefira consumir o resveratrol de fontes como a uva in natura ou seu suco integral.

Uva passa

No Natal é comum o aumento do consumo de uva passa – ela vai na farofa, no arroz e até no molho que acompanha as carnes. Mas saiba que, embora seja adocicada, esse tipo não contém mais açúcar do que a uva in natura. O que acontece é que o açúcar da fruta, chamado de frutose, apenas se concentra, pois ela perde água no processo de secagem.

Mesmo assim, a passa mantém grande parte dos nutrientes encontrados na fruta in natura, e fornece diversos benefícios ao nosso organismo. Exatamente por isso que, apesar de ser bastante popular nesta época, poderia fazer parte da rotina dos brasileiros o ano inteiro. Confira seus benefícios para a saúde.

Previne contra doenças cardiovasculares, previne contra câncer, previne contra doenças neurológicas, sacia e reduz o risco de obesidade e é fonte de vitaminas do complexo B.

