SucessÃ£o na CÃ¢mara dos Deputados e no Senado afetarÃ¡ ministÃ©rios e base de Temer

As eleições para presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, no início de fevereiro, não interferem apenas no comando das duas Casas. As disputas desencadearão uma série de mudanças também na Esplanada dos Ministérios, pois o Palácio do Planalto terá que fazer rearranjos para reduzir polêmicas e tentar garantir estabilidade na base aliada.

Como a campanha ainda está no começo, a dança de cadeiras será sacramentada mais perto da data da escolha dos novos presidentes, mas as movimentações já são perceptíveis. No Senado, a eleição de Eunício Oliveira (PMDB-CE) é dada como praticamente certa pelos senadores. Ele deve contar até mesmo com o apoio do PT, que não quer ficar sem cargos na Mesa Diretora. Na Casa, a polêmica deve se restringir à liderança do PMDB. A escolha do atual presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para a cadeira não é consenso entre seus pares.

Na Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) é o favorito à reeleição como presidente, apesar de questões jurídicas que, em tese, poderiam impedi-lo de disputar no próximo dia 2. Ele tem como adversários Rogério Rosso (PSD-DF), Jovair Arantes (PTB-GO) e André Figueiredo (PDT-CE). Mas, assim como Eunício no Senado, Maia deve contar com apoio também dos partidos da oposição.

O PT não quer repetir o erro cometido em 2015, quando preferiu lançar candidato – Arlindo Chinaglia (PT-SP) –, perdeu para Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e ficou afastado do centro das decisões da Câmara. Com as articulações, a temperatura subiu na base aliada, e o governo tenta acalmar os ânimos negociando alguns ministérios.

Senado

O presidente do Senado é responsável por determinar os assuntos a serem discutidos e votados, além de nomear comissões especiais, definir as regras da Casa e presidir as sessões do Congresso Nacional. Caberá ao novo presidente decidir se e quando serão votados textos polêmicos como o de abuso de autoridade

ATUAL: Renan Calheiros (PMDB-AL)

Réu no STF (Supremo Tribunal Federal) e denunciado na Lava-Jato, o atual presidente do Senado é alvo de outros dez inquéritos. O peemedebista, apelidado de “Justiça” na delação da Odebrecht, nega todas as acusações. Em 2016, entrou em rota de colisão com o Judiciário. Agora, quer o comando da bancada de seu partido, mas enfrenta resistência de parte dos senadores.

Câmara

O presidente da Câmara define o que será debatido e votado em cada sessão. Atualmente, substitui Michel Temer como presidente da República, caso ele viaje. Caberá ao próximo presidente definir, por exemplo, quando a reforma da Previdência será pautada

ATUAL: Rodrigo Maia (DEM-RJ) (Folhapress)

Comentários