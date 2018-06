Sucesu-RS reúne Gestores de TIC em Seminário nesta quinta-feira em Viamão

A Sucesu-RS (Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do RS) realiza nesta quinta-feira (07), das 8h às 18h, o Seminário Gestores de TIC. Com a temática “Transformação Digital – Nova forma de pensar e fazer negócios”, o evento aproxima empresas de tecnologia e Gestores de Infraestrutura e de Aplicações, no Hotel Vila Ventura, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O seminário é dirigido aos Gestores de Infraestrutura e Sistemas das empresas usuárias de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul. A temática foi escolhida por conta de seu protagonismo em empresas dos mais variados setores, que estão percebendo que a sobrevivência dos negócios depende de como se transforma digitalmente.

Na palestra principal, Luiz Fernando Milagres vem falar sobre Do “tecniquês” de Cybersecurity para o diferencial competitivo do negócio. Milagres é gerente sênior da prática de Cybersecurity na EY no Brasil. Com mais de 12 anos de experiência em Segurança da Informação sendo aproximadamente 8 anos dedicados a defesa e ameaças cibernéticas. Teve a oportunidade de participar em mais de 70 projetos entregues nas maiores Empresas do Brasil e do Mundo.

O Seminário tem patrocínio Sucesu-RS 50 anos da Capgemini, Positivo/Intel e HPE; gold da Digital Business, Dynamica, InfraTI. Oracle e TDEC; especial da ATI Solution, Deluver IT. ITS Group, Locaweb, Soluzzione e Wers.

A participação é direcionada a profissionais de tecnologia e interessados podem fazer contato pelo e-mail eventos@sucesurs.org.br. Mais informações: http://www.sucesurs.org.br/agenda/eventos-sucesurs/seminario-gestores-de-ti-sucesu-rs-2018-viamao-rs/apresentacao/.

Deixe seu comentário: