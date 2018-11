Sucuri com cerca de 10 metros no Acre

Uma sucuri com cerca de 10 metros foi flagrada próximo a um igarapé em uma fazenda no quilômetro 100 da BR-364, em Sena Madureira, no interior do Acre. O dono da propriedade, o empresário Said Elias, de 37 anos, diz que existem duas cobras do mesmo tamanho no local. Em uma filmagem, o animal rasteja devagar pela mata, e tentou fugir ao perceber a presença de pessoas.