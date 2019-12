Um amigo de Sue informou ao jornal The New York Times que “a saúde da atriz estava em declínio há algum tempo”. Ela ficou conhecida por seu trabalho no filme “Lolita”, quando tinha 14 anos. Na época, a atriz derrotou 800 garotas no teste para o papel da adolescente.

Em 1963, ela ganhou o Globo de Ouro de Atriz Revelação por seu trabalho no longa. A atriz também estrelou outros filmes, como “A Noite do Iguana”, além de séries de TV. Os seus últimos trabalhos foram na década de 1980.