SugarCake Show tem início neste domingo (18), em Porto Alegre

Agora falta pouco para que os grandes nomes da confeitaria do país comecem a mostrar suas habilidades no palco do teatro do SESC, em Porto Alegre. Domingo (18) e segunda-feira (19), ocorre o SugarCake Show – 1º Congresso de Confeitaria e Empreendedorismo, que tem entre as presenças confirmadas os premiados Amélia Lino, Lucas Piubelli, Lucas Corazza, Janaina Suconic e Cassio Cevallos.

Em 18 aulas show, os confeiteiros apresentarão suas técnicas em um formato diferente do habitual. “Todos subirão ao palco, onde câmeras irão captar o passo a passo de cada técnica, transmitindo ao público em um telão todos os detalhes para a correta execução do trabalho”, conta Adriana Kauer, uma das organizadoras do evento.

Ainda restam poucos passaportes para os dois dias de evento, e as inscrições devem ser feitas no site www.sugarcakeshow.com.br. O 1º Congresso de Confeitaria e Empreendedorismo é uma organização da Comercial Martini, Joyce Lopes Confeitaria e Amamos Confeitaria.

