Além de alterações nas cores e o escudo do Atlético Paranaense, o presidente do conselho deliberativo do clube, Mario Celso Petraglia, quer mudanças no próprio nome do clube. Ele sugeriu a retirada do “Atlético”, ficando apenas o “Paranaense”, a fim de se diferenciar de times como o Atlético Mineiro (MG), Atlético Goianiense (GO) e Atlético de Madri (Espanha).

Deixe seu comentário: