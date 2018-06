Suíça vira no fim e vence a Sérvia por 2 a 1

Com gol de Shaqiri aos 45 minutos do segundo tempo, a Suíça virou o jogo contra a Sérvia e venceu a partida por 2 a 1. Com o resultado, os suíços chegam a 4 pontos e empatam com o Brasil em pontos. Mas a Seleção Brasileira fica na liderança do grupo no saldo de gols. Já os sérvios ficam com 3 pontos e só se classificam se ganharem do Brasil no jogo da próxima quarta-feira feira (27). Com o resultado deste jogo, basta que o Brasil empate com a Sérvia para que garanta seu lugar na próxima fase do Mundial.

O gol dos sérvios foi marcado de cabeça por Mitrovic aos 5 minutos do primeiro tempo. Com gol de Xhaka aos 7 minutos do segundo tempo, a Suíça empatou o jogo com a Sérvia em 1 a 1. Shaqiri marcou novamente para os suíços aos 45 minutos do segundo tempo e deu números finais ao placar.

Nas horas que antecederam a partida, torcedores sérvios reunidos em um bar na Praça da Vitória, no centro da cidade, cantavam hinos nacionalistas que fazem referência a Kosovo, terra natal dos suíços Shaqiri e Behram. Uma das músicas mais repetidas era “Oj Kosovo”, uma canção folclórica com diferentes versões que ganhou status de hino nacionalista na última década. A letra exalta o passado de Kosovo e diz que os sérvios “jamais entregarão” o território.

Os torcedores cantavam os seguintes versos: “Srbadija klise cela:/’Ne damo te Kosovo’/To je nashe uvek bilo/od dedova ostalo”. Em português, a tradução seria algo como: “Os sérvios cantam para todos:/’Não entregaremos Kosovo’/Ele sempre foi nosso/Deixado por nossos avós”.

Em outros momentos, o grito “Kosovo je Srbija” (“Kosovo é Sérvia”) também ecoou entre a torcida sérvia. Kosovo é um território de 10 mil km², metade da área do Estado de Sergipe, que declarou independência da Sérvia em 2008. O governo sérvio não reconheceu o novo país.

A entidade máxima do futebol, no entanto, autorizou Kosovo a montar uma seleção nacional há dois anos. O meia Xherdan Shaqiri, principal referência técnica da seleção suíça, nasceu em Gjilan, no território kosovar, e se mudou com os pais para a Suíça quando tinha um ano de vida. Apesar de ter desenvolvido a carreira na seleção suíça, Shaqiri não perdeu o apego pela terra natal e leva a bandeira de Kosovo pintada na chuteira. Além de Shaqiri, o volante Valon Behrami também nasceu em Kosovo. Já o meia Granit Xhaka tem pais kosovares.

O detalhe no calçado de Shaqiri gerou polêmica na Sérvia, que entendeu o gesto como uma provocação direta. O atacante sérvio Aleksandar Mitrovic, de 23 anos, reagiu com ironia ao ser perguntado sobre a chuteira do meia suíço: “Se ele (Shaqiri) gosta tanto de Kosovo, por que não quis então jogar na seleção deles?”.

Kosovo fez sua estreia como seleção em fevereiro de 2010, antes do reconhecimento, num amistoso contra a Albânia. O primeiro jogo oficial aconteceu em setembro de 2016, num empate com a Finlândia. Atualmente, a seleção kosovar é a 141ª colocada no ranking da entidade máxima do futebol.

