Sul Beleza inicia com movimento intenso em Novo Hamburgo

Começou neste domingo (11), na Fenac, em Novo Hamburgo, a quarta edição da Sul Beleza – Feira Profissional de Beleza, Cabelo, Estética e Bem-estar. Até terça-feira (13), os pavilhões do centro de eventos recebem novidades de mais de 230 marcas e 120 expositores ligados aos segmentos de Beleza e Estética.

Além de exposição de produtos, os visitantes ainda podem conferir técnicas e participar de workshops, palestras e congressos direcionados ao aperfeiçoamento profissional. O primeiro dia foi de movimento intenso nos corredores, por onde passaram cabeleireiros, maquiadores, esteticistas e demais profissionais do setor em busca do que há de mais atual e inovador no segmento.

Durante a abertura do evento, o diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung, destacou o crescimento da feira. “Mesmo diante de um cenário econômico não tão positivo, a Sul Beleza teve um crescimento constante nos últimos quatro anos. Por isso, nesta edição, tivemos que também ocupar os pavilhões de cima do centro de eventos. O nosso objetivo é crescer cada vez mais”, destacou Jung.

Também acompanhou a abertura o presidente do Sindicato Nacional Pró-Beleza, Marcio Michelasi, que enfatizou a organização da feira. “É notório o crescimento da Sul Beleza e isso se deve à organização do evento e a maior participação das marcas. Essa é uma feira que é referência para a categoria em todo o Brasil”, explicou.

Bons negócios

Com um número de expositores ainda maior que o da ultima edição, a feira gera expectativa de bons negócios. “Estamos em nossa terceira participação na Sul Beleza e, a cada ano, registramos um crescimento em relação ao nosso espaço físico e à comercialização de produtos”, destacou Leandro Santos, do setor de Marketing da BelShop.

Para este ano, o expositor trouxe uma variedade ainda maior de produtos e marcas com 15% de desconto. “Pela movimentação deste primeiro dia e com a ampliação do nosso mix de produtos, a expectativa é de aumentar as vendas em, pelo menos, 30% em relação ao último ano”, destacou Santos.

Para os visitantes, a feira surge como uma oportunidade de encontrar novidades do segmento, como é o caso de Silvana Mello, cabeleireira que recentemente abriu um salão de beleza em Cachoeirinha/RS. “Já descobri novas técnicas e produtos para utilizar em meu salão e ainda vou participar de palestras e workshops para aperfeiçoamento. A Sul Beleza é uma oportunidade única”, explicou a empresária.

Feira traz conteúdo para capacitação e atualização profissional

Além de novidades do setor, a Sul Beleza conta com uma programação intensa para aperfeiçoamento e atualização profissional, com workshops, congressos, palestras e workshows, trazendo temas pertinentes dos segmentos.

Uma das novidades deste ano é o Integra – Congresso Master de Estética Integrada, que acontece nos dois primeiros dias de feira (11 e 12 de novembro) e traz temáticas atuais ligadas à estética capilar, corporal e facial. Organizado pela Fenac e a Associação Estadual de Estética e Cosmética do RS (AEEC-RS) com apoio das universidades, neste primeiro dia o Integra contou com a participação de cinco profissionais do setor de estética renomados a nível nacional.

Um deles foi Eduardo Rosa, que conduziu uma palestra sobre “Tricologia e Terapia Capilar Vetorizada, associando o microagulhamento como estratégia de estímulo” e destacou a importância de um evento como o Integra para o segmento. “É fundamental aproximar o profissional da estética ao cenário da ciência e do conteúdo cientifico, pois isso reflete em uma boa prática. Essa aproximação faz com que ele tenha melhores condições e subsídios para atuar”, destacou Rosa.

A Sul Beleza ainda conta com outros espaços de conteúdo, disponíveis nos três dias de feira. No Palco Principal ocorrem workshows gratuitos organizados pelo Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares no RS (SINCA/RS), onde são explorados temas como embelezamento capilar, barbearia, embelezamento de mãos, embelezamento do olhar.

Já no Espaço Profissional, também organizado pelo SINCA/RS, ocorrem palestras e workshops com temas como: podologia, embelezamento capilar, embelezamento das mãos, maquiagem, microblading, embelezamento de olhar, depilação e estética terapêutica, com profissionais renomados das áreas.

Sobre a feira

A Sul Beleza acontece nos dias 11, 12 e 13 de novembro e tem entrada gratuita para os profissionais e estudantes do setor, ocorrendo das 10 às 20 horas, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS.

Não é permitida a entrada de menores de 14 anos.

O evento é realizado pela Fenac – Centro de Eventos e Negócios em parceria com o Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares no RS (SINCA/RS) e conta com patrocínio da JUSTA by WAVEPAG e apoio da Prefeitura de Novo Hamburgo.

Sul Beleza 2018. (Foto: Diego Soare/Talenttare) Sul Beleza 2018. (Foto: Diego Soare/Talenttare) Sul Beleza 2018. (Foto: Diego Soare/Talenttare) Sul Beleza 2018. (Foto: Diego Soare/Talenttare) Sul Beleza 2018. (Foto: Diego Soare/Talenttare)

