Três ex-diretores do serviço de inteligência da Coreia do Sul foram condenados à penas de quatro anos de prisão por terem subornado a ex-presidente Park Geun-hye com 3,2 milhões de dólares oriundos de fundos públicos, entre 2013 e 2016. Park, por sua vez, já cumpre sentença de 24 anos por esse e outros crimes.

