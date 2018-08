Sul da Itália perde moradores

Um estudo da Associação para o Desenvolvimento da Indústria do Mezzogiorno mostrou que 1,8 milhão de pessoas deixaram o Sul da Itália nos últimos 16 anos, sendo que metade deste número é de jovens. As informações são do jornal La Repubblica. Existem regiões dentro do sul com melhor desempenho que outras, como Campanha e Calábria, mas muitas, como a Sicília, “estão indo muito mal”.

