Cultura Sulgás abre edital para patrocínio de projetos culturais, esportivos e sociais

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Podem participar projetos culturais e esportivos, inclusive os aprovados na Lei do Audiovisual. Foto: Reprodução

A Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul) lançou um edital de patrocínios para 2020. Podem participar projetos culturais e esportivos aprovados nas seguintes leis:

• Lei Federal de incentivo à Cultura (Lei 8.313/91);

• Lei do Audiovisual (Lei 8.685/93);

• Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/06);

Também são aceitos projetos sociais de entidades cadastradas e habilitadas nos:

• Fundos Municipais ou Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente;

• Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional do Idoso.

Apenas projetos que se realizem dentro da área de concessão da Sulgás serão contemplados. As inscrições são gratuitas, e o cadastro de proponentes para habilitação deve ocorrer no site www.programasulgasdepatrocinio.com.br de 15 de janeiro a 6 fevereiro. Após a confirmação por e-mail de que o cadastro foi habilitado, o proponente pode inscrever os projetos.

Todo o processo ocorre por meio do sistema eletrônico. A avaliação dos projetos inscritos caberá a uma comissão interna, considerando os critérios previstos no edital. A previsão de divulgação do resultado é 8 de abril.

