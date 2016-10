Sulgás e CTGÁS-ER desenvolvem programa de certificação das instaladoras

A Sulgás realizou na manhã da última segunda-feira (10) o terceiro ciclo do Programa de Certificação de Instaladoras GNV Nota 10, numa parceria com o CTGÁS-ER, que busca implantar e manter um padrão de qualidade certificado nas instaladores de sistemas de GNV, por meio de capacitação das instaladoras e de seus profissionais e do acompanhamento dos serviços e das ações para validar os padrões das instaladoras durante o período de vigência do certificado.

Até porque, existem mitos quanto à instalação do sistema, principalmente sobre perda de potência e manutenção no veículo. Diluir dúvidas a este respeito é a proposta, uma vez que uma instalação qualificada não causa nenhum problema e esta informação necessita ser difundida, agregada às vantagens do GNV, hoje, representando 1% da frota de veículos no Estado, ou seja, 65 mil veículos. O objetivo é chegar a 3% em dois anos. O programa foi apresentado por José Nunes Filho, responsável pelo Centro Tecnológico do Gás e Energias Renováveis, presente nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte.

