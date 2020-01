Rio Grande do Sul Sulgás recebe inscrições para nova turma do Projeto Pescar

4 de janeiro de 2020

Jovens na unidade do projeto em Canoas. Foto: Divulgação

A Unidade Projeto Pescar Sulgás está recebendo inscrições para a 13ª turma do Curso de Iniciação Profissional em Processos de Gás Natural. As inscrições podem ser feitas até 10 de janeiro por meio deste link. Durante o cadastro, é necessário informar o CPF e o RG do candidato.

O curso é gratuito, oferece 18 vagas e é destinado a jovens em situação de vulnerabilidade e risco social residentes em Canoas. As aulas serão realizadas entre fevereiro e dezembro de 2020, no horário das 13h30 às 17h30min.

Para se inscrever, o candidato precisa ter, no mínimo, 16 anos completos (até 1º de março de 2019) e, no máximo, 19 anos. Além disso, precisa estar matriculado e cursando, no mínimo, o 7º ano do Ensino Fundamental ou Médio da Escola Regular ou EJA (Educação para Jovens e Adultos), ou já ter concluído o Ensino Médio.

Outros requisitos para participar são residir em Canoas e pertencer a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Mais informações pelo telefone (51) 3415-4852 ou e-mail: projetopescar@sulgas.rs.gov.br.

O Pescar na Sulgás

Desde 1995, a Fundação Projeto Pescar, organização não governamental e sem fins lucrativos, mantida por empresas e apoiada por instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, é a responsável pela gestão do Projeto Pescar.

A Sulgás ingressou na Rede Projeto Pescar em 2007, como mantenedora da fundação. Em 2008, implantou uma unidade do projeto em Canoas, onde é oferecido o Curso de Iniciação Profissional na Área de Gás Natural a jovens oriundos de famílias de baixa renda.

O curso tem 800 horas-aula e seu programa é dividido em 40% de conteúdos técnicos e 60% de conteúdos voltados para formação pessoal e cidadania. Senso de responsabilidade, comprometimento, trabalho em equipe e liderança são alguns dos aspectos trabalhados.

Além de voluntários internos, a Sulgás conta com a parceria de empresas e entidades que contribuem para a formação dos alunos, com cursos de informática, orientação profissional e atividades culturais. Cerca de 70% dos egressos da Unidade Projeto Pescar Sulgás conseguiram uma colocação logo após o término do curso, e alguns ingressaram no ensino superior.

