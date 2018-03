Sulpetro apresenta nova diretoria para o quadriênio 2018-2022

O empresário João Carlos Dal’Aqua foi empossado na tarde desta quinta-feira (15) no cargo de presidente do Sulpetro (Sindicato dos Postos de Combustíveis do RS). Junto com ele, assume a nova diretoria da entidade que soma mais de 600 associados no Rio Grande do Sul. A nova gestão vai atuar no quadriênio 2018-2022. Após a cerimônia de posse, o doutor em Direito Gabriel Nogueira Dias realizou uma palestra com o tema “Compliance: compartilhando conhecimentos”.

Dal’Aqua está substituindo Adão Oliveira, que presidiu o Sulpetro até 2017. Com o cenário difícil para a economia e o setor de combustíveis desafia a nova diretoria do Sindicato a trabalhar em projetos que possam minimizar este momento. “Queremos reagrupar nossos associados e para isto, estamos com ideias de criar cursos e realizar treinamentos”, conta o novo presidente, que acredita que este é o único caminho para a sobrevivência da entidade. (Marysol Cooper/ O Sul)

