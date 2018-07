Sulpetro integra Dia da Liberdade de Impostos

Acontece nesta quarta-feira (25), a 14ª edição do Dia da Liberdade de Impostos (DLI) – importante movimento que se consolidou na Capital por pioneirismo do Instituto Liberdade, em parceria com o Sulpetro, Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Fecomércio-RS e Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL). Por ora, participarão 23 postos de gasolina, distribuídos em 13 cidades do Rio Grande do Sul.

O combustível será vendido a R$ 2,50 o litro, mediante distribuição de 100 senhas por posto participante, a partir das 7h. O abastecimento será realizado das 8h às 11h30min. Cada senha dará o direito à compra de 20 litros de gasolina comum, apenas para pagamento em dinheiro.

O valor do combustível sem imposto foi reajustado de R$ 2 para R$ 2,50 por sugestão do Sulpetro, diante das recentes altas repassadas pela Petrobras devido à elevação do preço do barril de petróleo no mercado internacional. “Se vendêssemos a gasolina por R$ 2, que era o preço do ano passado, não retrataríamos a realidade da carga tributária, que chega a quase 50% do valor do produto”, avisa o presidente do Sulpetro, João Carlos Dal’Aqua.

“Após toda a situação enfrentada com a greve dos caminhoneiros e com os recorrentes aumentos no valor do combustível, a população brasileira atentou-se ainda mais para o tema que debatemos na ação. O processo para a conscientização do quanto a carga tributária prejudica o poder de consumo da população está em desenvolvimento e o Dia da Liberdade de Impostos irá colaborar para que medidas de diminuição de impostos sejam concretizadas tanto no aspecto da gasolina quanto em outros produtos e serviços”, afirmou o vice-presidente do Instituto Liberdade, Leandro Gostisa.

O objetivo central da campanha é conscientizar a sociedade sobre a alta carga tributária que é paga hoje pelos cidadãos brasileiros, estabelecendo uma relação do valor com o tempo que cada um deve destinar do seu ano apenas para quitar as obrigações impostas pelo Estado.

Lista de postos participantes:

Porto Alegre:

– Posto SIM Ecoposto – Av. Ipiranga, 999

– Posto Dueville – Av. Assis Brasil, 6.853

– Comercial de Combustível Phoenix – Av. Francisco Silveira Bittencourt, 1.955 – Sarandi

– Posto Buffon 45 – Av. Farrapos, 3.180

– Buffon 50 – Av. Ipiranga, 2.797 – Azenha

– Posto Combustível Pegasus Ipiranga Ltda. – Av. Ipiranga, 2.495

Canoas:

– Posto Buffon 37 – Av. Getúlio Vargas, 5.179 – Centro

– Posto Buffon Canoas 56 – Av. Boqueirão, 2.135 – Bairro Igara

Caxias do Sul:

– Posto SIM Shopping – Rua João Nichele, 2.227

Estrela:

– Abastecedora de Combustíveis e Derivados Pinguim Ltda. – Av. Rio Branco, 1.179

Gravataí:

– Abastecedora de Combustíveis Confiança Ltda. – Rua Dois de Novembro, 60

Osório:

– Posto Chimarrão – BR 101, 1.155 – Bairro: Encosta Velha

Passo Fundo:

– Posto Buffon 25 – Av. Brasil Leste, 1.010 – Petropólis

– Posto SIM Presidente Vargas – Av. Presidente Vargas, 128

Pelotas:

– Posto SIM 3Bicos – Av. Fernando Osório, 2.200

– Posto Buffon 18 – Rua Marechal Deodoro, 651 – Centro

Portão:

– Posto Unidão – Rodovia RS240, 1.165 – Portão Velho

Rio Grande:

– Global Oil – Rua Trajano Lopes, 213 – Vila da Quinta-feira

– Posto Buffon 12 – Av. Rheingantz, 15 – Centro

Santa Cruz do Sul:

– Posto Rodoil – Av. Carlos Maurício Werlang, 187 – Acesso Grasel

Santa Rosa:

– Posto Vaccari – Av. Rio Branco, 26 – Centro

Sapucaia do Sul:

– Posto Tigrão – Rodovia BR 116, KM 253

– Abastecedora Lúcio Bittencourt – Av. Lúcio Bittencourt, 50

