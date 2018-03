Sulpetro promove curso sobre comunicação e vendas

O Sulpetro – Sindicato dos Postos de Combustíveis do Rio Grande do Sul – promoverá, no dia 5 de abril, o curso “Comunicação e vendas: Tudo a ver” com o objetivo de desenvolver a comunicação e o relacionamento interpessoal para vender produtos e serviços focados nos clientes. A capacitação é voltada para gestores e profissionais que atuam das revendas e em lojas de conveniência e acontecerá das 14h às 17h, na rua Coronel Genuíno, 210, em Porto Alegre.

Os sócios do Sulpetro têm desconto no valor do curso. O administrador de empresas Ângelo Pastro abordará as cinco dimensões da qualidade, as quatro etapas do processo de compra do consumidor, como enfrentar as objeções na venda e a importância dos detalhes pela óptica dos clientes. Mais informações: marketing@sulpetro.org.br ou pelo telefone (51) 3930.3800.

