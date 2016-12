Sulpetro reúne lideranças em jantar de confraternização

O tradicional jantar de final de ano do Sulpetro (Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do RS) contou com a presença de autoridades políticas e lideranças do setor no restaurante Panorama, na PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do RS). Na oportunidade, o vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto, realizou a gravação do programa Pampa Debates.

O tema do debate foi a alta nos valores da gasolina, óleo, etanol e diesel. Em um ano de aumentos e baixas no valor do combustível o consumidor viveu períodos de dúvidas, segundo o presidente do Sulpetro, Adão Oliveira. “O revendedor esteve mais preocupado com as guerras de preços. Esse fato confundiu a população”, explica. A concorrência se manteve do início ao fim, “mas o que o consumidor não sabe é que o produto chega com margem zerada”.

Após a gravação, os convidados participaram do jantar de confraternização, que contou com a presença do prefeito José Fortunati.

