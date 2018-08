O lançamento do Sumário de Touros da Conexão Delta G acontece no próximo dia 30 de agosto, a partir das 13h, na Casa da Conexão Delta G, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), durante a Expointer.

Na ocasião, os dirigentes da entidade falarão sobre os resultados de programas de melhoramento genético desenvolvidos, além da projeção para a temporada de primavera da pecuária gaúcha, onde diversos associados promovem alguns dos principais leilões do período.

