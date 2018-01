Summerescape, uma fuga criativa e libertadora no verão, produzida especialmente para a Revista Bá

Quando uma turma criativa e conectada em moda se reúne, o resultado só pode ser um trabalho completamente fora da caixa, longe dos parâmetros habituais. Assim é Summerescape, um editorial produzido para a Revista Bá, de Mariana Bertolucci, e que já está impactando nas redes sociais. Idealizado pelo diretor criativo Duddu Vanoni (Baobá Mgt), produzido pela Casa da Janela e com styling de Tanise Hass, o fashion film (com 1 minuto de duração) foi totalmente rodado em um ferro velho, na Zona Norte de Porto Alegre, e mostra três modelos com cores de verão – amarelo, verde e rosa – em situações inusitadas. Realmente, em uma fuga do tempo.

Duddu Vanoni diz que o conceito é justamente este, uma fuga mental e física do verão, indo para um lugar louco e deixando tudo acontecer. Essa ‘loucura escapista’ é significada no filme através das perucas, criadas por Tatiana Goldberg . “Hoje se vê muito pouco uso de perucas no Brasil, um conceito usual nos principais centros”, lembra o criativo, acrescentando que elas se destacam no cenário.

Bárbara Santos, diretora de cena, conta que foi muito recompensadora a liberdade criativa, “usamos ângulos e tomadas que valorizaram a ideia central e passaram a linguagem conceitual”. Duddu complementa, destacando que foi importante mostrar a dureza, rigidez, frieza de um ferro-velho com uma direção onde foi valorizada a meiguice e fluidez.

Mariana Bertolucci, editora da Revista Bá, por sua vez valoriza a possibilidade de seu veículo ser o canal de comunicação de uma equipe tão talentosa e de um trabalho tão arrojado.” Acho que falta um pouco essa liberdade nos meios tradicionais e me sinto feliz de poder ajudar a divulgar projetos assim. “

A trilha composta pela Radioativa finaliza o círculo criativo com uma mistura de moderno, acordes retrôs e influência eletrônica. A Revista Bá com este editorial já está nas bancas. (Link do filme: https://vimeo.com/245850795)

Ficha Técnica:

Conceito e Dir. Criativa: Duddu Vanoni (Baobá Mgt)

Foto: Carlos Contreras

Modelos: Ane Mascarello e Tainara Dapper (Joy Mgmt) / Paula de Boni (Lov Mgmt)

Beauty Artist: Tatiana Goldberg

Styling: Tanise Haas

Ass. Styling: Franciele Mergen

Ass. Foto: Raphael Plastina e Thayna Grasel

Tratamento de Imagem: Arthur Goldberg

Produtora Fashion Film: Casa da Janela

Direção: Bárbara Santos

Video Design: Rafael Barbieri

Trilha e Sound Design: Radioativa Produtora

