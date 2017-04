Super Bazar e Feira de Chocolates agitam a semana na AACD

Desde o dia 10 e até 13 de abril, a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) está com duas super atividades: o Super Bazar e a Feira de Chocolates. O Super Bazar da AACD estará de portas abertas para quem estiver a fim de renovar sua casa e seu guarda-roupa. Além de ajudar os pacientes da entidade. O Bazar da AACD proporciona uma ótima oportunidade para comprar roupas, calçados, brinquedos, acessórios e utensílios para casa com preços promocionais. No Super Bazar são encontrados produtos de qualidade com valores acessíveis. E todo o recurso arrecadado é revertido para a Instituição. O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Para mais informações sobre o Super Bazar AACD ligue (51) 3382-2218.

O outro evento da AACD será a Feira de Chocolates Florybal, que acontece nos dias 11 e 12 de abril. Aproveitando as comemorações na semana de páscoa, a feira será aberta ao público. O objetivo do evento é complementar a captação de recursos da unidade gaúcha e facilitar o acesso de quem frequenta a instituição diariamente. Além disso, 20% de toda a venda de chocolates será revertido aos atendimentos gratuitos que acontecem todo mês na AACD.

A Feira de Chocolates Florybal e o Super Bazar acontecerão na sede da AACD, na avenida Prof. Cristiano Fischer, n° 1510. Informações da Feira de Chocolates: das 8h30 às 16h, sem fechar ao meio dia. O estacionamento do local é gratuito. Mais informações: (51) 3382-2222.

