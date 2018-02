Super Liga de Vôlei joga em Capão da Canoa

A elite do voleibol brasileiro teve ligação próxima com Capão da Canoa nesse sábado (17). O Lebes Canoas (RS) recebeu o Sesc RJ em partida válida pela sexta rodada do returno da Superliga Cimed masculina de Vôlei 2017/2018, que aconteceu no Ginásio Otto Birlem. Os portões abriram às 18h e as equipes entraram em quadra às 21h com transmissão ao vivo do SporTv.

Para o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, o município se consolida, cada vez mais, no cenário esportivo. “Estamos realizando, desde o ano passado, uma série de eventos nacionais e internacionais em Capão da Canoa e assim seguiremos para os próximos anos”, diz.

O Sesc RJ chega ao Rio Grande do Sul na segunda posição da tabela da Superliga Cimed com 14 vitórias, duas derrotas e 42 pontos somados – apenas um a menos do que o líder Sada Cruzeiro. O Lebes Canoas é o oitavo colocado na classificação, com 16 resultados positivos, sete negativos e 21 pontos conquistados até a quinta rodada da competição.

Para esta partida, o técnico do time gaúcho, Marcel Matz, destacou, antes de qualquer coisa, o valor de levar um grande jogo a mais uma cidade que não tem representantes na principal competição do calendário nacional do vôlei.

“Quando chegamos em outras cidades, como foi em Gramado e agora, em Capão da Canoa, há uma sensação diferente na torcida do lugar e isso é muito bacana, motiva a cidade, pode trazer novos praticantes e essa é uma ação que deve passar a acontecer todos os anos. Isso gera a oportunidade de mais gente conhecer o vôlei”, opinou Marcel.

No Sesc RJ, o técnico Giovane Gávio elogia a iniciativa do adversário e também destaca a importância da descentralização dos jogos. “Essa questão destes jogos itinerantes é muito bacana para o vôlei. O Rio Grande do Sul tem uma tradição muito grande na nossa modalidade e essa é uma oportunidade de ver de perto campeões olímpicos e um bom jogo. Todos saem ganhando com isso”, disse Giovane.

Deixe seu comentário: