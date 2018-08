Super produção ABBA THE SHOW faz apresentação em Porto Alegre no próximo dia 09

ABBA THE SHOW é um fenômeno em todo o mundo, tendo realizado cinco vezes mais shows que a primeira formação nos anos 60. Foram 130 vs 714, para mais de 2 milhões de pessoas em mais de 40 países pelo mundo. O sucesso foi enorme, culminando em 3 apresentações com ingressos esgotados no Hollywood Bowl (2004, 2009 e 2010). Em 2011 se apresentou para mais de 70 mil pessoas no vale do Anhangabaú na cidade de São Paulo.

Em Porto Alegre eles se apresentaram em 2010, com lotação máxima no Gigantinho. Desta vez, o show ocorrerá no Auditório Araújo Vianna, dia 09 de agosto.

Com músicos que acompanharam o ABBA em gravações e apresentações, a turnê de 2018 vem com uma produção ainda mais épica, um espetáculo grandioso e emocionante. Formado por Camilla Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaffer, Uffe Andersson, Finn Sjöberg, Lasse Wellandere e Roger Palm, além de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres, regida pelo maestro Matthew Freeman.

Neste show a plateia é conduzida a uma mágica jornada através da história do ABBA. Uma extravagância musical de duas horas de repertório com as clássicas Waterloo, SOS, Mamma Mia, Dancing Quem, Money Money Money, Knowing Me Knowing You e muito mais. O Abba é um fenômeno, um ícone musical que se mantém em alta mesmo depois de todos estes anos.

