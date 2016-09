Super show da Rádio Liberdade encerra Semana Farroupilha

O feriado de 20 de Setembro e as comemorações finais da Semana Farroupilha nesta terça-feira foram marcadas por diversas atrações no Parque Harmonia, na Capital. O super show da Rádio Liberdade (104.9), realizado a partir das 14h reuniu diversas atrações no palco central do Parque. A grande presença do público marcou a data.

A primeira apresentação da tarde foi de Iedo Silva, que mostrou que suas canções estão na boca do povo. Marcello Caminha, com seu novo disco ”Com violão também se dança”, encantou com seu carisma e técnica com o violão. Dudu Gaiteiro realizou participações durante os intervalos.

O Grupo Fandangueiro encerrou a grande festa colocando os casais para dançar. O super show da Rádio Liberdade foi comandado por Evandro Leboutte. Contou com patrocínio da Schin, Atacadão e dos chapéus Pralana e botas Beretta, que fizeram sorteios e distribuíram brindes para os visitantes do Parque Harmonia.

