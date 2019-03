A UFRGS promove no próximo dia 25 de março, às 10h no Salão de Atos (Av. Paulo Gama, 110 – Campus centro), aula magna de abertura do semestre letivo com a presença de Nilma Lino Gomes, professora da UFMG, ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (2015). Nilma vai abordar o tema “O papel da Universidade na superação do racismo na sociedade”. A entrada é gratuita.

Deixe seu comentário: