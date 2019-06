Superavião de R$250 milhões de dono da Havan está parado desde a compra por falta de autorização para voar

O dono da rede Havan, Luciano Hang, comprou uma aeronave de R$250 milhões, há três semanas. O jato executivo Bombardier Global 6000 é um dos maiores aviões particulares do mundo, mas, para que o empresário possa usá-lo, antes a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) precisa autorizar a movimentação da aeronave.

Luciano teria comprado a aeronave para facilitar a locomoção até as cidades onde pretende instalar novas unidades da Havan. No momento, o avião está parado no hangar do aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina.

Deixe seu comentário: