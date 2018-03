Superior Tribunal de Justiça julga pedido da defesa de Lula para evitar a prisão do petista

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) analisa, a partir das 13h desta terça-feira (06), um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar a prisão do petista, condenado pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) a 12 anos e um mês de detenção por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Na sessão, os ministros do STJ também vão decidir se, no caso específico de Lula, cabe aplicar entendimento já firmado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que permite a execução da pena após a condenação em segunda instância.

A decisão caberá à Quinta Turma do STJ e depende da maioria de três votos entre os cinco magistrados do colegiado. Durante a sessão, falará primeiro o advogado de Lula, Sepúlveda Pertence, e depois um subprocurador do Ministério Público. Cada um terá 15 minutos. Em seguida, sem tempo determinado, votam o relator da Lava-Jato na Corte, Felix Fischer, e depois os ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Condenação em segunda instância

Em janeiro, o TRF-4, que julga os processos da Operação Lava-Jato em segunda instância, decidiu que a punição seria aplicada logo após o julgamento de um último recurso possível no próprio tribunal, chamado embargo de declaração. Esse recurso foi apresentado no TRF-4 pela defesa de Lula em 21 de fevereiro, mas ainda não há previsão de quando será julgado.

A expectativa é de que isso ocorra nos próximos meses e, como não há possibilidade de reverter a condenação, a previsão é de que a prisão seja decretada logo após decisão. O pedido apresentado ao STJ pela defesa de Lula visa evitar a prisão por meio de um habeas corpus preventivo.

Argumentos da defesa

Na ação, a defesa diz que, solto durante todo o processo, Lula não cometeu crimes, não tentou prejudicar a investigação nem fugir de eventual condenação. Por isso, dizem os advogados do ex-presidente, ele deveria poder continuar recorrendo em liberdade.

“Mais que isso, o paciente [Lula] sempre adotou postura integralmente colaborativa com a apuração criminal, comparecendo a todos os atos processuais necessários em todos os procedimentos criminais nos quais ostenta a posição de investigado/acusado”, diz o pedido. A defesa ainda argumenta que a punição não deve ser aplicada de imediato porque o TRF-4 não justificou a necessidade da medida quando julgou o ex-presidente.

“A execução provisória da pena não se presume, tampouco possui caráter automático. Subsiste, como é de se esperar de qualquer medida restritiva da liberdade decretada em caráter provisório, o dever de fundamentação da decisão judicial”, diz o habeas corpus.

Além do pedido a ser julgado nesta terça-feira pelo STJ, a defesa de Lula já apresentou habeas corpus semelhante, com o mesmo objetivo de evitar a prisão, no STF, a mais alta instância da Justiça no País.

O que pode acontecer com Lula?

Se o STJ acolher o pedido de Lula, ele fica livre, temporariamente, de cumprir a pena após o julgamento do recurso no TRF-4 e, em princípio, não precisará de nova decisão do STF para se livrar da prisão. Nesse caso, Lula poderá ficar sujeito à prisão se o Ministério Público recorrer ao STF e conseguir reverter o resultado no STJ.

Se o STJ negar o habeas corpus, a defesa poderá obter a liberdade de Lula no STF, ainda sem data prevista para julgar o pedido de liberdade.

