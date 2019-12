Política Superior Tribunal de Justiça manda soltar Luiz Fernando Pezão, ex-governador do Rio

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Pezão é réu na Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, acusado de integrar esquema de corrupção Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Pezão (Foto: Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por três votos a zero, a Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) mandou soltar nesta terça-feira (10) o ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão.

Pezão está preso desde novembro de 2018, quando ainda era governador. Ele é réu na Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, acusado de integrar esquema de corrupção chefiado pelo também ex-governador Sérgio Cabral, de quem foi vice.

No lugar da prisão, os ministros estipularam as seguintes medidas cautelares: comparecer em juízo quando chamado; monitoramento por tornozeleira eletrônica;

proibição de contato com outros réus; proibição de ocupar cargos ou funções públicas; proibição de deixar o Rio de Janeiro sem autorização judicial; comunicar o juiz qualquer operação bancária superior a R$ 10 mil; recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 6h todos os dias. Dois ministros não votaram porque estavam impedidos.

