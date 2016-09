Superlotado, avião que caiu no Pará levava três pessoas além da capacidade

O avião que caiu em Novo Progresso, no Pará, na tarde de quinta-feira (15), matando quatro pessoas, estava superlotado. De acordo com as especificações da aeronave, o monomotor de prefixo PT-NCJ, podia transportar apenas quatro pessoas, sendo o piloto e três passageiros. No momento do acidente, porém, sete pessoas estavam a bordo.

Segundo a Polícia Civil, o acidente teria ocorrido durante a tentativa de pouso da aeronave, que decolou de um garimpo da região rural do município com destino à sede da cidade.

Além dos quatro mortos, três ocupantes ficaram feridos e foram hospitalizados. Além da superlotação, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que o monomotor não tinha permissão para voar. (AG)

Comentários