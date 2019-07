Supermercado é atacado por dez homens em Imbé; bandidos entraram em confronto com a polícia

Cerca de dez homens realizaram um ataque em um supermercado de Imbé, na noite de ontem (04). Os criminosos estavam armados e tinham como objetivo levar um caixa eletrônico do local. Conforme informações preliminares, os bandidos chegaram em quatro veículos e entraram em confronto com a polícia, mas conseguiram fugir. Os policiais seguem em buscas dos indivíduos.

Um trabalhador de Osório estava passando pelo local quando estava acontecendo o ataque. Segundo ele, que estava dentro do seu carro que foi atingido por quatro tiros, ficou em desespero, pois sua esposa e seu filho estavam junto. O trabalhador, que não quis se identificar, contou também que não conseguiu dormir à noite e que sua família está em estado de choque. Após os tiros no carro, o funcionário começou a gritar que estava com seu filho dentro do veículo. Os criminosos deixaram a mulher tirar a criança e eles três saíram correndo.

Imagens das câmeras de segurança da região mostraram que alguns dos bandidos estariam armados com fuzil. Além de tentarem assaltar o supermercado, eles colocaram fogo em um carro, no qual o Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado.

