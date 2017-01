Supermercado na avenida Protásio Alves tem mais de 80 quilos de alimentos inutilizados por má conservação

Uma vistoria de rotina realizada na tarde de quarta-feira no supermercado Gecepel da avenida Protásio Alves, 8.453, na Zona Leste de Porto Alegre, levou à interdição do açougue do estabelecimento e à inutilização de pizzas e outros alimentos, totalizando mais de 80 quilos. O estabelecimento recebeu auto de infração da EVA (Equipe de Vigilância de Alimentos).

As irregularidades incluíam falhas na higienização do ambiente – onde foram encontradas baratas e moscas – e na refrigeração dos produtos. No balcão para venda de carne a granel, a temperatura era inadequada (11ºC, quando deveria ser inferior a 5ºC), o sistema de captação de água para lavagem da câmara de refrigeração estava com um cano furado e havia problemas de conservação em equipamentos de fiambres.

Além do mau condicionamento, diversos produtos estavam sem procedência comprovada e com prazo de validade vencido, não identificado ou em desacordo com o rótulo.

