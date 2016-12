Supermercado Nacional na Zona Norte tem Ã¡reas com funcionamento suspenso

O supermercado Nacional (rede Walmart) do bairro Jardim Leopoldina teve áreas com funcionamento suspenso nesta segunda-feira (5). A fiscalização foi feita a partir de denúncia ao serviço Fala Porto Alegre fone 156 sobre estocagem de alimentos inadequada, comércio de alimentos vencidos e falta de higiene no estabelecimento. O supermercado não teve as atividades suspensas.

Foram suspensos a câmara de congelados, o depósito, a doca (descarga de caminhões) e a área externa (pátio), por condições insalubres de trabalho aos funcionários. Para liberação, o estabelecimento deverá passar por limpeza, organização, reforma estrutural, além de apresentação de laudo de profissional habilitado sobre adequações e cronograma de execução de obras (rede elétrica subterrânea) e telhado na área externa (depósito de vasilhames).

A vistoria foi feita de forma conjunta pela Equipe de Vigilância de Alimentos da Secretaria Municipal de Saúde (uma médica veterinária e um agente de fiscalização) e Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (dois policiais).

